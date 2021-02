AdL sarà a pranzo con la squadra. Ecco quando usciranno i risultati dei tamponi

De Laurentiis oggi sarà a Napoli e andrà in hotel per pranzo. Prima non poteva anche perché alle prese con i diritti tv e con la guerra in Lega per trovare una intesa. Non smette di aspettarsi qualcosa di buono. Gattuso sa bene che quella di stasera è occasione unica, proprio perché quella con la Juve è da sempre la partita dell’anno. Lo è sempre. Non è un’avversaria come le altre ma è la rivale di sempre per il tifo azzurro: avverte che una parte del mondo azzurro si sta allontanando da lui e vincere contro i bianconeri è l’occasione per il clamoroso riavvicinamento. Ci sarà un freddo glaciale all’ora del match e qualche ora prima arriveranno i risultati dei tamponi Covid 19 che la squadra ha fatto ieri sera tardi in hotel. Perché è pur sempre una vigilia in bolla tenendo conto dei casi di positività di Ghoulam e Koulibaly.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino