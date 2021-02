A Verona lo chiamavano “Il polpo”, coraggio Napoli ti vuole così

L’ultima spiaggia non esiste, è solo un vecchio film del 59 con Gregory Peck. E non è previsto vada in onda stasera. Succeda quel che succeda. Poi si sa, De Laurentiis è produttore di kolossal ed è il padre-padrone del club e potrebbe decidere per un colpo di scena in qualsiasi momento. I tre punti in palio servono come il pane per restare nel gruppone che lotta e lotterà per un posto al sole, quello che solo la Champions sa regalare. E gli azzurri devono riuscirci anche con mezza squadra fuori uso, magari ricordando a Rrahmani che appena un anno fa era il miglior difensore in serie A per palle recuperate e il suo soprannome a Verona era il polpo. Insomma, coraggio. P. Taormina (Il Mattino)