V. Italiano (all. Spezia): “De Laurentiis? Magari bastasse l’attestato di stima di un presidente per avere un contratto”

I maestri, i metodi e i progetti del tecnico che con lo Spezia sta facendo innamorare il pubblico di un modello diverso di calcio. Nella sua intervista rilasciata al Cds sulle voci come allenatore al Napoli risponde:

Factory della Comunicazione

Dopo l’eliminazione in coppa al Maradona” è venuto De Laurentiis negli spogliatoi a complimentarsi con voi. «E mi ha stupito. Una gran bella soddisfazione. Però non mettiamo in giro cose su me e il Napoli, per favore. Magari bastasse l’attestato di stima di un presidente per avere un contratto».

Fonte: CdS