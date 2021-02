Ultime Napoli – Hysaj e Demme, incerti i tempi di recupero

Come se non bastassero i risultati che non arrivano, anche gli infortuni sembrano non dare una mano al tecnico Gennaro Gattuso, più il Covid-19. Nella lista, oltre a Manolas e Mertens, si sono aggiunti Hysaj e Diego Demme. Per il terzino albanese si teme uno stop dalla due alle tre settimane. Invece per il centrocampista tedesco sicuro out contro la Juventus e nella gara d’andata contro il Granada, poi si valuterà di giorno in giorno. In più ancora assenti per il Covid-19 Koulibaly e Ghoulam, insomma piove sul bagnato e domani arriva la Juventus. Certamente i tanti impegni e il poco tempo per preparare le partite non facilitano il compito del tecnico, ci si augura di tornare a fare risultati e tirare le somme a fine anno.

Fonte: Fabio Mandarini CdS