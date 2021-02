Sky Sport – Gattuso punta ancora su Osimhen. La Juve è senza Arthur e davanti occhio a Kulusevski

Napoli, difesa obbligata per Gattuso

Con Koulibaly positivo e Manolas fermato da un infortunio, non sono molte le soluzioni per i due posti in mezzo alla difesa. Così come a Bergamo, anche per la (prima) sfida di campionato contro la Juventus ci sarà spezio per il duo Maksimovic-Rrahmani. A sinistra, pronto a tornare Mario Rui vista l’indisponibilità di Hysaj. In mediana indisponibile anche Demme mentre in attacco Gattuso dovrebbe puntare ancora su Osimhen con Lozano e Insigne ai suoi lati.

Juventus, torna Bentancur. Kulusevski in risalita

Rischia di salire a tre il numero di indisponibili in casa Juventus. Dybala è sempre alle prese con un fastidio al ginocchio, Arthur ha un problema alla gamba destra mentre Bonucci ha accusato un affaticamento muscolare. Dei tre solo il difensore azzurro potrebbe recuperare. Bentancur rientra dalla squalifica e ritroverà posto nell’XI titolare. Sulle corsie esterne favoriti Danilo e Alex Sandro. Per quel che concerne l’attacco sono in risalita le quotazioni di Kulusevski che al momento è in ballottaggio con Morata. Lo spagnolo potrebbe riposare e lasciare la titolarità all’ex Parma. Fonte: Sky Sport