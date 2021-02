SKY – Gattuso passerà al 4-2-3-1. Insigne nel ruolo di trequartista

Il Napoli ha terminato nel pomeriggio l’allenamento a Castel Volturno, poi in serata sarà all’Hotel Caracciolo, per preparare al meglio la sfida contro la Juventus. Il giornalista di Sky Massimo Ugolini aggiorna sulle ultime di formazione della squadra azzurra. “Saranno diverse le assenze in difesa, quindi scelte obbligare da parte di mister Gattuso. Il modulo contro i bianconeri sarà il 4-2-3-1, dove a centrocampo spazio a Bakayoko e Zielinski. Tutti gli attaccanti con Politano, Insigne, Lozano e in avanti Osimhen. Il capitano giocherà nel ruolo di trequartista. Il Napoli alloggerà all’Hotel Caracciolo e alle ore 18,00 è salito sul pullman”.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gennaro Gattuso.

Fonte: gianlucadimarzio.com