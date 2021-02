Sibilia, presidente LND: “Conte e Agnelli? Ci penserà la Giustizia Sportiva”

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente della Figc, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il calcio deve ripartire dalla base, dal territorio. Vediamo garedi tutte le categorie, dalla A alla D, ma per vedere la rinascita dobbiamo ripartire da categorie inferiori, calcio femminile, calcio a 5. Elezioni federali? Le cose non sono positive per ciò che ci riguarda. Occorrono riforme vere: troppe squadre professionistiche, rivisitare impiantistica sportiva sono temi non più rinviabili. Nel mio programma questi punti sono chiari e delineati. Il calcio deve essere rivisitato e riformato con la collaborazione e concertazione massima. Conte e Agnelli? Questione che riguarda la Giustizia Sportiva. È una pagina buia, che può creare problemi per il nostro sistema calcio. Gli organi preposti faranno luce”