Serie A/Bologna-Bevenento 1-1: I sanniti riacciuffano il pari nella ripresa

Nell’ anticipo della 22a giornata un ritrovato Bologna reduce dalla vittoria convincente di Parma ospita il Benevento che manca alla vittoria da inizio anno e cerca punti per la lotta salvezza.

PRIMO TEMPO

Pronti Via e il Bologna è subito in vantaggio, Skov Olsen anticipa Glik, serve Barrow che si libera di Tuia e tira ma il pallone arriva sui piedi di Sansone che batte Montipò. 1-0. Al 16′ Palo per il Benevento! Caprari calcia dal limite, ma la palla si stampa sul palo interno alla destra di Skorupski. Al 34′ Schiattarella serve Caprari che calcia a giro ma senza potenza e Skorupski blocca sicuro.

SECONDO TEMPO

Ad inizio riprese ancora una volta Sansone che va alla conclusione, ma è murato da Deapoli. Al 48′ conclusione dalla distanza di Barrow che si spegne di poco sul fondo dopo una deviazione di Glik. Al 60′ il Benevento raggiunge il pari. Uscita a vuoto di Skorupski su cross di Hetemaj, sul pallone si avventa Viola che di tacco infila in rete. 1-1. Il Bologna cerca di reagine e di riportarsi in vantaggio, ma il Benevento è bravo a chiudersi e ripartire in contropiede. All’ 83′ Una ribattuta favorisce Poli a pochi passi dalla porta: Montipò esce e blocca la sfera. Al triplice finischio è 1-1 al Dall’Ara.