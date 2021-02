Senza difesa – L’assenza di leader della difesa come Reina e Albiol si è avvertita

Il portiere Reina avrebbe dovuto essere sostituito dal 2018 da Meret, che è poi diventato la riserva di Ospina. Tra i centrali non c’è attualmente uno che abbia la capacità di guidare il reparto come l’ex Real. Albiol aveva favorito la crescita di Koulibaly, attualmente fuori per Covid. L’assenza di Kalidou ha inciso sugli sbandamenti nelle partite di Genova e Bergamo, ma nelle azioni della doppietta di Pandev e dei gol di Zapata e Pessina sono stati commessi gravissimi errori di concentrazione e posizionamento da parte di giocatori di esperienza come Manolas, Maksimovic, Hysaj, che continua ad alternarsi a Di Lorenzo e Rui sulle due fasce perché il problema di un mancino di vera qualità è irrisolto dal 2017, l’anno in cui si infortunò Ghoulam, uno dei migliori esterni d’Europa. Il presidente De Laurentiis, presente in tutte le operazioni di mercato, e il direttore sportivo Giuntoli non hanno coperto questo buco nelle ultime due sessioni e non sono andati al di là di un sondaggio per Emerson Palmieri, a cui il ct Mancini aveva suggerito di tornare in serie A per prepararsi al Mondiale. Non si dimentichi che nella rosa dei difensori vi sono due giocatori, Maksimovic e Hysaj, da tempo al corrente che i loro contratti non verranno rinnovati. E questo sull’aspetto psicologico deve avere influito. Si tratta, peraltro, di una realtà con la quale dovranno confrontarsi spesso calciatori e procuratori perché i club non riusciranno ad assicurare sempre gli attesi rinnovi a causa dei danni economici provocati dalla pandemia. F. De Luca (Il Mattino)