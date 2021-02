Se Gattuso piange, neanche Pirlo può sorridere a causa dell’infermeria

Il Napoli da tempo convive con gli infortuni, dove si sono aggiunti ieri anche Hysaj e Diego Demme, ma la giornata di ieri non è stata neanche felice per la Juventus. Ieri pomeriggio Andrea Pirlo non ha ricevuto notizie confortanti dall’infermeria. Contro gli azzurri out sicuramente Arthur e Ramsey a centrocampo, mentre in attacco di nuovo sto per Dybala. In dubbio anche Leonardo Bonucci per affaticamento muscolare, perciò potrebbe non essere rischiato. Non è al top neanche McKennie, perciò non si esclude Cuadrado al suo posto, con Chiesa sul lato sinistro. In attacco Cristiano Ronaldo e probabilmente Kulusevski, con Morata in panchina. Solo oggi Pirlo scioglierà le riserve sull’undici da mandare in campo allo stadio Diego Armando Maradona.

Fonte: Filippo Bonsignore Corriere dello Sport