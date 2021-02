Rapporti deteriorati: il Napoli vive un “vuoto di potere”

Sono tutti in discussione in casa Napoli. E’ inutile nasconderlo. Si è creato quel che si è soliti chiamare “vuoto di potere”. Ne scrive oggi Repubblica Napoli. Pare esserci destino comune tra il ds Giuntoli, posizionato sulla graticola e Gennaro Gattuso che ha perso credibilità di fronte allo spogliatoio. E stavolta pare che neanche De Laurentiis riesca a tenere la barra dritta e la nave in equilibrio. Il suo rapporto con alcuni calciatori è compromesso e deteriorato. Il quotidiano a tale proposito: “Idem per il direttore sportivo Giuntoli, a sua volta finito sulla graticola. De Laurentiis è riapparso al capezzale del Napoli dopo una lunga assenza e ha tentato di rimettere le cose a posto con il pagamento di tutti gli stipendi arretrati: potenzialmente taumaturgico. Il suo rapporto con troppi giocatori è però logoro da tempo e dunque la mossa non è bastata. La conseguenza di tutto ciò è stato il vuoto di potere che aleggia intorno alla squadra, quanto meno una concausa dei tanti risultati negativi delle ultime settimane sul campo”.