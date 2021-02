Napoli, tensioni, voci, aria pesante ed un clima da fine stagione

Da dopo il ko in terra scaligera, le tensioni in casa Napoli sembrano essere aumentate. Aria pesante, nonostante il patron fosse andato in ritiro a rassicurare tutti sulle rispettive posizioni. Le voci sono state alimentate non solo da un giro di telefonate che il presidente farebbe periodicamente con alcuni tecnici, ma anche da quel contratto per il rinnovo di Rino fino al 2023 rimasto sulla scrivania della Filmauro. Deve aver cominciato a pensare che il suo futuro non potesse andare oltre questa stagione, in cui è rimasto un vero obiettivo: la qualificazione Champions. Teoricamente raggiungibile, ma che sembra praticamente complicata per una squadra che ha perso punti di riferimento, equilibrio ed entusiasmo. C’è un clima da fine stagione che non si addice al Napoli che deve recuperare non la Grande bellezza, ma il furore agonistico per uscire dal tunnel, con il supporto che deve dare la società e non può offrire la tifoseria. De Laurentiis potrà poi decidere il futuro di tecnico e ds.