Napoli-Juventus, Pirlo: “Dispiace per Gattuso, ma devo pensare ai miei problemi”

Andrea Pirlo di dare seguito all’ottimo momento attraversato e che potrebbe mettere ulteriormente in crisi il Napoli, reduce da un periodo complicato: “Noi guardiamo a noi stessi – ha detto l’allenatore della Juve in conferenza stampa -, pensiamo solo a vincere e a fare più punti possibili. Non guardiamo chi ci sta dietro, ma chi sta davanti in classifica. Quindi l’obiettivo è vincere per conquistare tre punti importanti e non per eliminare il Napoli dalla corsa scudetto“. Si legge ancora su Sky Sport:Una sconfitta con la Juve potrebbe costare la panchina a Gennaro Gattuso. Pirlo ha parlato così della questione: “Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via ma noi pensiamo sempre a fare il nostro massimo. Le partite sono tutte importanti, poi può capitare che possano esserci dei momenti difficili. Mi dispiace per la situazione di Rino, ma devo pensare ai miei problemi“.