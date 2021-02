Malfitano: “Gattuso? Ma se in campo ci sono errori che non si vedono neanche nei Dilettanti….”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista.

“Non voglio fare la pubblica accusa ai calciaori del Napoli ma osservando il loro comportamento in calmo io sono molto ma molto contrariato. Non c’è più voglia di reagire né animo. Se è vero che l’allenatore ha un’incidenza limitata Gattuso ha la sua fetta di responsabilità ma non è l’unico responsabile. In campo ci sono errori che non si vedono neanche nei Dilettanti quindi 2 sono le cose: o i giocatori sono scarsi o sono talmente condizionati che alla fine sbagliano. Poi ci sono anche gli errori della società e dell’area tecnica ma crocifiggere Gattuso mi sembra esagerato. Hysaj? Mancanza di rispetto verso il compagno e verso il principio dello sport. Posso immaginare che il ragazzo fosse molto turbato dall’infortunio, dal risultato e dal rimprovero subito. Però questa non è una giustificazione al fatto che non dai la mano al collega. Credo però che lo stesso Hysaj abbia chiesto scusa al compagno”.