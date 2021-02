Leonardo Bonucci: “Gattuso? Fondamentale per la mia crescita. A Napoli dovremo curare i particolari”

Domani pomeriggio la Juventus andrà a far visita allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli per la terza di ritorno, ma probabilmente non ci sarà Leonardo Bonucci per affaticamento muscolare. Uno dei leader della difesa bianconera ieri ai microfoni di Sky ha parlato della sfida contro gli azzurri. “Gattuso? Una persona che stimo e che la considero fondamentale per la mia crescita professionale. Il Napoli leggo che è in crisi, ma domani sarà diverso rispetto alla sfida di Supercoppa Italiana. Probabilmente in attacco giocherà Osimhen, cercheranno la profondità. Noi come sempre dovremo curare ogni particolare e conquistare i tre punti sarà obbligatorio”.

Fonte: Nicola Balice Corriere dello Sport