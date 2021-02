La Juventus sarà decisiva per Gattuso. Benitez è sempre nei pensieri di AdL

Mai come domani pomeriggio il futuro di Gattuso sarà deciso dalla sfida contro la Juventus del suo amico ai tempi del Milan e dell’Italia Andrea Pirlo. La partita di Bergamo contro l’Atalanta ha lasciato un vuoto, non solo al “Gewiss Stadium”, ma un silenzio anche in De Laurentiis che ha preferito non dire nulla a fine gara. La squadra azzurra ha iniziato ad avere la crisi dopo la sfida persa contro i bianconeri in Supercoppa italiana. Da quella gara c’è stata un’involuzione, con sconfitte anche pesanti. Dopo Verona i primi contatti di AdL con i vari allenatori e sempre Rafa Benitez mai scartato. Da un lato il tecnico spagnolo che rimane alla finestra, ma dall’altro i tanti impegni, compreso l’andata di Europa League contro il Granada e la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta in campionato. Domani però sarebbe importante ottenere un buon risultato contro la Juventus per tenere salda la panchina, mentre l’ombra di Rafa non è si è ancora dileguata.

Fonte: CdS