Italia Mele, Canale 8: “Napoli nel caos, Gattuso osteggiato dal primo momento”

Ad ‘Arena Maradona’, Italia Mele, giornalista di Canale 8:

“In questo momento il Napoli è in un caos totale. Le cause sono tante. Gli infortuni. E la fuga di notizie su possibili sostituti di Gattuso, sono le principali. Il Napoli avrebbe dovuto gestire meglio i momenti di difficoltà. Non dovevano circolare indiscrezioni su allenatori contattati. Gattuso è stato osteggiato dalla piazza sin dalle prime battute della sua avventura azzurra. Però non dimentichiamo che qualche attenuante c’è. Critiche a Gattuso? Non avrebbe dovuto dire di essere soddisfatto della prestazione contro il Genoa. Se tiri tanto verso la porta avversaria. E non segni. E se gli avversari fanno gol ai primi tentativi, vuol dire che qualche errore è stato commesso“.

Fonte: Radio Crc