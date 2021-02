Insigne e la maledizione del centesimo gol

Prima della sfida di Supercoppa Italia contro la Juventus, i numeri di Lorenzo Insigne erano davvero ottimi, stava viaggiando, tra gol e assist, davvero ad una media positiva. Purtroppo contro i bianconeri, nella finale di Supercoppa italiana, il rigore calciato fuori, sembra aver portato nel capitano un sortilegio. Manca solo una rete alla famosa quota 100, ma questo manca da 23 giorni. Purtroppo anche la sfortuna ci si è messa a frenarlo, i due pali contro Parma e Genoa, sono davvero una vera jella. Anche contro l’Atalanta ha tirato in porta, ma la mira non è stata delle migliori. Pesano due aspetti, quella mentale, dove non riesce più nelle sue classiche giocate, ma anche la stanchezza. Insigne gioca da dodici gare di fila e probabilmente lo farà anche domani contro la Juventus. Domani potrebbe essere la gara perfetta per ritrovarsi, magari una sorta di rivincita per giocare come sa e magari ritrovare il gol, la famosa quota 100.

Fonte: CdS