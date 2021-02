Gianni di Marzio: “Nelle gare secche può accadere di tutto. Prenderei Sarri”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, a A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”:

“Napoli-Juventus? Le gare come questa sono le partite dell’anno, sono partite secche in cui può succedere di tutto e di più. Certo, alla luce del primo tempo di Bergamo sono spaventato: la prestazione è stata allucinante. I centrali erano scandalosi, Bakayoko camminava per il campo, Hysaj in confusione, Di Lorenzo non è più il giocatore di qualche mese fa. Nei Napoli del recente passato c’erano degli uomini e dei leader, gente con attributi e personalità. La squadra che io vedo ultimamente – che io per primo avevo sopravvalutato – se arriva quarta vince il suo personale Scudetto. Minestre riscaldate? Pericolo pubblico, rischia di rompersi il giocattolo.

Bakayoko? In questo momento deve stare fuori, Demme in generale dà più garanzie. Bisogna cercare ora di ricompattarsi un po’ tutti. Mazzarri, Sarri o Benitez? Sarri, senza perdere tempo. Modulo? 4-3-3, non si può concedere un centrocampista alla Juventus che è diventata una squadra di provincia, perché gioca chiusa e poi riparte. Speriamo davvero che il Napoli domani possa vincere”.