[Formazioni] Napoli-Juventus, ritorna a centrocampo di Fabian. Cuadrado nel ruolo di esterno d’attacco

Domani alle ore 18,00 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà la classica di campionato Napoli-Juventus e i due allenatori nella giornata di oggi faranno le loro valutazioni. In casa azzurra diverse le assenze, le ultime Hysaj e Diego Demme. La novità potrebbe essere a centrocampo con Fabian Ruiz di nuovo in campo al posto di Elmas. In attacco spazio probabilmente a Petagna per un Osimhen ancora non al top della forma, ai lati Lozano e Insigne. Per Andrea Pirlo invece out Arthur, Ramsey e Dybala. In dubbio Bonucci per affaticamento muscolare. La novità potrebbe essere Cuadrado come esterno destro d’attacco. In difesa Alex Sandro e Danilo ai lati. In attacco al fianco di Cristiano Ronaldo favorito Kulusevski, con Morata in panchina.

Fonte: Corriere dello Sport