Finale di Coppa Italia: pronta una delega perchè sia all’ Olimpico

La data per la finale di Coppa Italia, in un calendario strapieno è quella del 19 maggio. La sede in cui si disputerà la partita, non è ancora sicura. Ma, stando a quanto si legge stamattina su Tuttosport, la Uefa sarebbe pronta a concedere una deroga in modo da far in modo che avvenga all’Olimpico di Roma. Non è ancora ufficiale, ma sembra che la Lega abbia ottenuto la concessione per far giocare Juventus-Atalanta nello stadio della capitale, che ospiterà anche la partita inaugurale dell’Europeo Turchia-Italia l’11 giugno.