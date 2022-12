ESCLUSIVA – Carlo Alvino: “Contro la Juventus testa, cuore e tanta determinazione per una partita molto sentita dai tifosi del Napoli”

Il momento del Napoli non è dei migliori, tra risultati e infortuni, per fortuna che arriva una sfida come quella di domani contro la Juventus. Gli azzurri vorranno regalare alla tifoseria un pomeriggio diverso dalle ultime gare. Di questo ma anche della situazione di Gattuso, ilnapolionline.com ha intervistato il giornalista di Radio Kiss Kiss Carlo Alvino.

Factory della Comunicazione

In queste ore circolano con insistenza le voci di Benitez come responsabile dell’area tecnica. Cosa mi puoi dire in merito? “Non è un mistero che il presidente De Laurentiis stia facendo il giro di telefonate a vari allenatori, amici come Benitez e anche lo stesso Ancelotti. Con il tecnico spagnolo i rapporti sono rimasti ottimi, quindi non è un mistero che si siano sentiti. Però per me ce ne vuole nel dire che Rafa Benitez possa avere come incarico da responsabile dell’area tecnica, perciò ora si pensa alla sfida contro la Juventus e fare bene da qui alla fine”.

Secondo te domani per Gattuso contro la Juventus sarà l’ultima spiaggia? “Domani io credo che il mister vorrà dai suoi giocatori una prestazione completamente diversa da quella di Bergamo. Contro l’Atalanta, soprattutto nel primo tempo, si è vista una prova indecente, non da squadra che abbia voglia di riemergere. E’ chiaro che se la squadra darà tutto se stessa, qualunque sia il risultato, allora si andrà avanti con Gattuso. In caso di gara sotto le aspettative, anche caratteriale, sarà difficile la sua conferma. Io non ho dubbi che la squadra scenderà in campo con il sacro furore agonistico, ci metterà l’impegno, la voglia, la determinazione e il carattere per fare felici i tifosi del Napoli. Qui è sempre contro la Juventus è una sfida sentita e ci vorrà l’impegno di tutti”.

Sul futuro allenatore del Napoli, si cercherà un profilo alla “Italiano”, oppure alla “Juric”? “Io credo che si cerchi di navigare a vista, guardare ad ampio raggio e si baserà sul risultato finale che si otterrà in campionato. In caso di approdo in Champions League, si punterà su un tecnico di livello importante, in caso contrario, sempre qualificazione in Europa, allora un allenatore alla Sarri, che abbia voglia di emergere. Ovviamente è chiaro che tutti ci auguriamo che si possa fare bene e centrare il traguardo delle prime quattro posizioni”.

Che Napoli ci dobbiamo attendere contro la Juventus, visto che loro sembrano essere tornati ai livelli del passato? “Non è un mistero che domani il Napoli partirà nettamente sfavorito, contro una Juventus in grande rilancio. Gli azzurri invece tra infortuni e condizione psicologica, è ai minimi storici. Detto questo io credo che i partenopei ci hanno spesso sorpreso nei momenti difficili, sanno tirare fuori prestazioni anche sopra le aspettative. Il calcio è spesso imprevedibile e mi auguro che si possa vedere una gara di livello importante contro un avversario di valore”.

Come si organizzerà la macchina organizzativa del Napoli nelle prossime ore? “La squadra ha da poco terminato l’allenamento e stasera andrà in ritiro all’Hotel Caracciolo. Il presidente De Laurentiis non mancherà nelle ore che precederanno la sfida contro la Juventus. Si cercherà di arrivare a questa sfida nel migliore dei modi. Dovremo augurarci che possa Gattuso andare avanti sulla panchina, perchè auspicare un suo esonero non sarebbe logico”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®