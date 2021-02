Dario Marcolin, ex Azzurro: “Anche i giocatori hanno colpe”

In ‘Arena Maradona’, Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, attualmente telecronista Dazn:

“Ieri il Napoli era sotto 2-0 dopo venti minuti. Così come era successo al Ferraris contro il Genoa. Vuol dire che i calciatori sbagliano l’approccio alle partite. Sento tante critiche nei confronti di Gattuso. Ma in campo ci vanno i giocatori. Juve? Il Napoli non dovrà farsi prendere dalla frenesia. Di vincere a tutti i costi. Per salvare la panchina di Gattuso. E per riscattare le ultime delusioni. Gli azzurri dovranno giocare con calma. Adesso la Juve sa difendersi bene. La classifica sorride ancora al Napoli. Contro la Juventus non sarà il caso di lanciarsi allo sbaraglio“.

Fonte: Radio Crc