COPPA ITALIA FEMMINILE – Buone notizie dall’infermeria per Rita Guarino della Juventus

La Juventus Women prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica contro l’Empoli Ladies per il ritorno di Coppa Italia valevole per i quarti di finale. Per il tecnico delle bianconere buone notizie dall’infermeria, ritorna in gruppo Arianna Caruso, dopo aver subito nelle settimane scorse problemi muscolare. Mentre prosegue il lavoro personalizzato la danese Pedersen, dopo aver subito nelle settimane scorse la frattura del seno mascellare.

Fonte: tuttocalciofemminile.com