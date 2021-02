Bonucci avverte i suoi: “A Napoli non sarà facile, non è crisi”

«C’è poco da aggiungere, le immagini parlano chiaramente: quello che è successo è brutto, ma non sta a me giudicare perché sia accaduto né tanto meno ciò che si doveva fare». Il difensore della Juve Leonardo Bonucci sulla lite tra Conte e il presidente bianconero Andrea Agnelli. «Ovviamente noi dobbiamo essere sempre da esempio, ma a volte è difficile. Quando scendi in campo la situazione ambientale non ti fa pensare. In alcuni momenti, l’adrenalina e la tensione ti fanno diventare qualcosa di diverso rispetto a quello che vorresti essere o trasmettere, capitano episodi come questo, amplificati dallo stadio vuoto con i microfoni a bordocampo che trasmettono anche uno starnuto. Siamo esseri umani». Intanto la

Juventus è attesa domani a Napoli dove si presenterà senza Arhtur infortunato. «La partita di Supercoppa deve essere archiviata, in quel caso abbiamo vinto, ma ci aspetterà un altro Napoli. Non credo che sia una squadra in crisi, hanno avuto delle difficoltà e avranno delle assenze, ma noi dobbiamo rimanere concentrati sull’obiettivo, che sono i tre punti per continuare con lo stesso atteggiamento nella rincorsa che abbiamo intrapreso. Dovremo fare molta attenzione, il Napoli cambierà rispetto alla Supercoppa se giocherà Osimhen».