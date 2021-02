UFFICIALE – Out per Napoli Dybala e Arthur. Dubbio Bonucci

Terminato da poco l’allenamento a Vinovo per la Juventus, in vista della sfida di sabato alle ore 18,00 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Per Pirlo oggi non arrivano buone notizie dall’infermeria, per la sfida contro gli azzurri non ci saranno Arthur e Dybala. Per il centrocampista brasiliano problemi alla caviglia, mentre per la punta argentina è il riacutizzarsi al problema al ginocchio. Affaticamento muscolare per Bonucci, quindi potrebbe anche non essere rischiato, pronto al suo posto De Light.

Fonte: tuttojuventus.com