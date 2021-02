Nè il Mattino nè il Cds trovano sufficiente la “prova” di Gattuso. I voti

Rino Gattuso è sotto esame e a rischio, inutile negarlo. Il Napoli è in confusione, evidente, e la squadra è lui che la mette in campo. Le valutazioni alle sue scelte da parte di due quotidiani:

Gattuso

Il Cds vota 5,5 e motiva: primo tempo completamente vuoto. Nel secondo cambia il modulo e così facendo toglie i riferimenti all’Atalanta che impiega un quarto d’ora per rimettersi a posto e riprendere a creare occasioni in serie. L’unico rimpianto è il 2-2 sbagliato da Osimhen, ma anche come rimpianto è debole, molto debole.

Il Mattino vota di meno, (5) e scrive: quei due là dietro non sono una garanzia e così è stato. La squadra regala un tempo e non sempre l’Atalanta regala le partite come con il Torino. Ma delude la squadra nell’attacco alla profondità e nella rabbia del primo tempo. La squadra è scossa dal cambio modulo, ne trae beneficio il gioco con Insigne che fa il trequartista, ma la fantasia non fa più parte del modo di fare del suo Napoli.