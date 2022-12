Mele(giornalista): “Il Napoli ha perso fiducia, molti musi lunghi e lamenti. Se non si arriva in zona Champions”..”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Silver Mele, giornalista: “Squadra è in confusione. Sono dell’avviso che se c’è la fiducia della squadra per un progetto tecnico va rimarcata, se questa viene a mancare è giusto che s’intervenga. Ho visto di nuovo molti musi lunghi ieri e molti lamenti che questa squadra si porta dietro perché ha perso certezza e fiducia e al primo episodio lo subisce. Oltre ad una manovra che si blocca e torna indietro. Arriva la Juventus sabato, altro che iceberg. Europa League obiettivo? È troppo un’incognita. Magari ti ritrovi ai quarti, ma il campionato va salvato. Il tifoso deve prendere coscienza. Fallita la Champions, il Napoli andrebbe a ridimensionare giustamente il proprio progetto perché le potenzialità del Napoli sono queste. Per fortuna la classifica dice che non sei ancora spacciata, ma temporeggiare sarebbe un rischio”.