In caso di sconfitta con la Juve, Gattuso esonerato? Totonomi dei sostituti!

La sconfitta del Napoi in Coppa Italia, non è piaciuta al presidente De Laurentiis, che avrebbe dato un ultimatum a Gattuso che consiste nella vittoria contro la Juventus; in caso in cui non arrivasse il presidente potrebbe decidere di rimuovere dall’incarico Gennaro Gattuso. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, i nomi più caldi per il post Gattuso sarebbero Rafa Benitez, che però sarebbe economicamente pieno e verrebbe solamente nel caso in cui ricoprisse la figura del tecnico all’inglese, con pieno controllo sul mercato. L’alternativa sarebbe Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter, ma che vorrebbe un progetto a lungo termine e non esseresolo un traghettatore.