In attacco solo Lozano, il napoletano e il nigeriano opachi

LOZANO 7,5 – L’arma vera del Napoli. Fa ammonire Palomino nei primissimi minuti, gli azzurri giocano sulle sue incursioni, mette in imbarazzo Djimsiti. L’unico a dimostrare cosa significa voglia di lottare e di provarsi. Passa tutto per lui, gol compreso. Ma è un diavolo della Tasmania. Un esempio.

OSIMHEN 4,5 – Non c’è fisicamente, non ha freschezza, serenità e brillantezza. Palomino ha vita facilissima su di lui nella prima frazione, non lo fa mai girare e non rischia mai nonostante giochi ammonito al 7’. Ha l’occasione magica al 74’ di quelle che cambiano i destini, lui non è preciso e Gollini è super.

INSIGNE 5 – Servito da Lozano in avvio, spreca incrociando il destro e strozzandolo. Nel suo primo tempo qualche conclusione sporca poi la serenità di Toloi nel chiudergli gli spazi. Diventa trequartista nella ripresa e anche qui non dà quello che uno si attende da lui. Non molla, ma non fa la differenza nella serata. Mai.

Fonte: Il Mattino