Il Mattino vota così: difesa e centrocampo improponibili, il capitano non fa la differenza

Clic, la luce va e viene. Per troppo poco però. Coppia di centrale che esordisce in un test di fuoco. E finisce come era prevedibile. Napoli fuori giustamente, perché le amnesie là dietro condizionano tutto l’andazzo della qualificazione. Il primo tempo è un pianto, troppo poco movimento a centrocampo, con Zielinski che non mette mai velocità nella manovra. La marcatura a uomo a tutto campo dei bergamaschi fa la differenza con predominio nella fisicità, nell’intensità e nella tecnica. Ma il sopravvento fisico sparisce nella ripresa, il 4-2-3-1 cambia la faccia azzurra. Ma l’errore di Osimhen spegne le speranze.

OSPINA 6



DI LORENZO 5



RRAHMANI 5



MAKSIMOVIC 4,5



HYSAJ 4,5



ELMAS 5,5



BAKAYOKO 5



ZIELINSKI 4,5



LOZANO 7,5



OSIMHEN 4,5



INSIGNE 5



MARIO RUI 5



POLITANO 6



DEMME 6



LOBOTKA 5,5



PETAGNA SV



GATTUSO 5