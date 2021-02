Il calcio in Tv sempre più verso Dazn, ma c’è il problema connessione…

In merito ai diritti tv per il calcio, l’offerta migliore giunta alle società è quella di DAZN, che ha messo sul piatto 840 milioni. 11 club, tra i quali il Napoli, la preferiscono, ma ne occorrono 14 per “vincere”. Sembra si possa arrivare ad un accordo, ma sulle pagine de La Repubblica si sollecita una problematica…Dazn è una piattaforma streaming e non va dimenticato che solo metà degli italiani ha a disposizione una connessione sufficiente che le consentirebbe una visione adeguata. Per questo motivo alcune società sostengono la proposta di Sky, visto che solo il 44% delle famiglie potrebbe usufruire di tale servizio. Il timore è che la Serie A diventi l’esca per convincere gli italiani a passare alle rete fibra: per questo motivo si vogliono conoscere i termini degli accordi tra Dazn e Tim.