Gennaro Gattuso: “Ultima spiaggia contro la Juventus? Lo dovreste chiedere al club”

Il Napoli esce sconfitto dalla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, dopo un primo tempo sofferto e non poco dal punto di vista tattico e tecnico. Meglio nella ripresa, ma non basta la rete di Lozano, perchè poi arriva la terza rete di Pessina. A fine gara le parole di mister Gennaro Gattuso in conferenza stampa. “Dopo aver subito lo svantaggio, temevo che la squadra si sfaldasse, invece siamo rimasti in partita, senza soccombere nel punteggio. Avremmo potuto prendere 4 o 5 reti. Siamo una squadra che a tratti reagisce, ma purtroppo ancora non basta. Come dico da sempre giocare ogni tre giorni a questi livelli, non è semplice. Nel secondo tempo, abbiamo cambiato approccio e siamo stati in grado di giocare il nostro calcio, la terza rete purtroppo ci ha tagliato le gambe. La gara con la Juventus ultima spiaggia? Non lo so lo dovreste chiedere alla società. Noi dobbiamo tenere alta la testa e provare a reagire. Sono il responsabile della squadra, il mondo del calcio funziona così, non sono ne il primo e neanche l’ultimo. Su Osimhen so che dopo 94 giorni la condizione fisica non può essere al top, senza i suoi scatti fa fatica. Il nostro compito è fargli giocare più gare possibili per dargli il tempo di crescere e migliorare”.

Fonte: Corriere dello Sport