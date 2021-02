Finale Coppa Italia: c’è la data, non ancora certa la sede

La finale di Coppa Italia si giocherà il 19 maggio alle ore 21. Ancora da decidere la sede. Potrebbe essere l’Olimpico di Roma, come è accaduto negli ultimi anni, o il Meazza di Milano perché nello stadio della Capitale potrebbero essere già avviati i lavori in vista della gara di apertura degli Europei (11 giugno). A Roma si disputò il 17 giugno scorso la finale tra il Napoli e la Juve, vinta dagli azzurri di Gattuso ai rigori. La Coppa Italia è giunta all’edizione numero 74. La Juve, alla ventesima finale della sua storia, è la squadra che ha vinto più trofei (19) perdendo altre sei finali. I bianconeri hanno già messo in bacheca un trofeo in questa stagione, la Supercoppa, conquistata con il successo per il 2-0 nella gara contro il Napoli del 20 gennaio.

Il Mattino