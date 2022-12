De Paola: “Il Napoli paga l’assenza dei titolari, non ha riserve all’altezza. De Laurentiis deve rimediare ai suoi errori”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “è stato un brutto primo tempo, però possiamo dire che il Napoli ha avuto sui piedi di Osimhen la palla buona per passare il turno? Napoli impaurito? Torno a bomba su un problema: la risicata estensione della rosa. Se hai Manolas e Koulibaly ti trovi due centrali che hanno bisogno di tempo per assortirsi. Se metti le seconde linee è normale che tu abbia difficoltà. È un’alternanza di giocatori che non c’è più. Nella Juventus quando inserisci le seconde linee sono quasi meglio delle prima, nel Napoli no. Se tu cambi, è totalmente un’altra squadra. Assenze troppo importanti? A questo punto sto rivalutando Pirlo. Lo avevo criticato, ma guardate come fa ruotare la rosa. A centrocampo ne fa ruotare sempre 4-5. Ogni giocatore è valorizzato. Sta facendo un lavoro importante, senza far perdere continuità. Riesce a trovare una quadra a tutta la rosa. Finito il percorso di Gattuso e Giuntoli? È la società che ha sbagliato e deve porre rimedio. La società stessa che ha determinato il disastro. Hanno spesso un sacco di soldi, adesso questo parco giocatori si sta svalutando. Giuntoli è considerato il capro espiatorio, ma sappiamo bene che se non c’è l’ok di De Laurentiis, non si fa nulla. De Laurentiis deve rimediare ai suoi errori”.

