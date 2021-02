De Laurentiis, scuro in volto, non passa negli spogliatoi

“La squadra di Gattuso è impalpabile, sembra in balia delle onde” scrive il Corriere del Mezzogiorno stamattina. Il Napoli è apparso terrorizzato, in una situazione di resa che ha caratterizzato tutto il primo tempo senza accennare a una soluzione che abbia senso. La notte di Bergamo non lascerà dormire tranquilli gli azzurri, anche perché sabato c’è la Juventus, partita tutt’altro che facile. La reazione di De Laurentiis non ha lasciato spazio a dubbi sul suo sconforto. Infatti, proprio come dice il quotidiano, il patron azzurro era scuro in volto ed ha lasciato lo stadio senza passare dallo spogliatoio. Cosa, tra l’altro, evidenziata anche da Rino Gattuso davanti ai microfoni Rai.