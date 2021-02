De Laurentiis jr: “Il progetto Bari non prevede la serie C”

«Dopo un periodo non facile, con un ambiente non facilissimo, spero di aver avuto la freddezza per prendere

decisioni importanti: ci metto la faccia. C’è l’impegno massimo per il Bari. Ringrazio il tecnico Auteri e il ds Romairone che hanno lottato fin qui. Ora ripartiamo con Massimo Carrera in panchina, che abbiamo cercato e trovato entusiasta dell’esperienza con il Bari». Così il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha presentato il nuovo allenatore Carrera che subentra all’esonerato Auteri. «Il nuovo ds? Stiamo ancora sondando più strade. Abbiamo voluto cambiare aria per dare nuova linfa al gruppo», questa la spiegazione sulla rottura del contratto con il ds Romairone. «Non vogliamo rimanere in serie C. Abbiamo investito decine di milioni per avere un progetto che prevede che si salga di categoria. In Lega pro è un investimento a fondo perduto, si gioca su campi

inadeguati, campi di patate».

Il Mattino