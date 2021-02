CdS, quando il centrocampo non funziona…tre flop: i voti

Niente. A prescindere dagli uomini o dai numeri, il centrocampo azzurro proprio non gira. La squadra sembra essere completamente scissa in due con reparti slegati e sfilacciosi. Il CdS valuta così la prova degli azzurri in mediana:

Bakayoko 5,5 Lo marca Pessina che però non si limita al suo controllo e nel primo tempo è completamente fuori partita. Nella ripresa cambia registro e il gol di Lozano arriva da una sua splendida iniziativa. Non ha tempo per dimostrare un pieno recupero.

Elmas 5 Cerca di sostenere Bakayoko nella costruzione del gioco, ma è come mettere un mattone sull’altro senza calcina: ne bastano due e viene giù tutto.

Zielinski 4,5 Zero qualità, zero apporto nella costruzione, zero di tutto. Per De Roon è facile toglierlo dalla gara. E’ lui stesso che si autoannulla. Appena un cenno di vita calcistica nella ripresa, ma insufficiente per evitare la sostituzione.