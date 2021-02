Avversario Napoli – In forte dubbio Bonucci e Arthur per Pirlo

Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, eliminando l’Inter, affronterà l’Atalanta, la Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Napoli. Per Andre Pirlo però rischia di non avere per la gara contro gli azzurri il difensore Leonardo Bonucci e il centrocampista Arthur. Il calciatore della nazionale italiana probabilmente non verrà rischiato, al suo posto pronto De Light. Per il centrocampista brasiliano invece il ginocchio è k.o.

Fonte: juventus.com