Amir Rrahmani: “Atalanta più rapida di noi. Gattuso? Ognuno ha le proprie idee”

Terza gara da titolare per Amir Rrahmani nel Napoli ed ha fatto fatica, soprattutto nel primo tempo, contro l’Atalanta. Meglio nella ripresa, però ancora non è ancora entrato negli schemi di mister Gattuso. Ai microfoni di Rai Sport le parole dell’ex Hellas Verona. “Gli orobici sono stati più veloci di noi, anche aggressivi e noi cercavamo di ripartire da dietro. Quando cambi squadra, inevitabilmente anche il mister ha idee diverse, ognuno la vede in un modo. Pessina? E’ un amico, ci siamo abbracciati so il suo valore, avendoci giocato insieme nell’Hellas Verona”.

Fonte: Corriere dello Sport