Vincenzo Italiano (all. Spezia): “Orgoglioso dei complimenti di De Laurentiis”

Uno degli allenatori emergenti è certamente Vincenzo Italiano che con il suo Spezia sta esprimendo un gioco piacevole. Ieri l’allenatore della squadra ligure è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. “Eravamo negli spogliatoi, post-partita della gara di Coppa Italia contro il Napoli e mi dissero che sarebbe venuto il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. Lui mi fece i complimenti e per me è stato motivo d’orgoglio. Io credo che non era solo per quella gara, tra l’altro non andò bene per noi, ma in generale per il lavoro e i risultati che stiamo ottenendo. Un attestato di stima che davvero mi rese felice. Io ho vissuto nel mito di Maradona e adoro la città di Napoli”.

Fonte: Corriere dello Sport