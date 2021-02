SKY – Un’altra brutta notizia dall’infermeria per Gasperini. Toloi esterno destro

Questa sera al “Gewis Stadium” di Bergamo, l’Atalanta affronterà il Napoli per la semifinale di Coppa Italia. Per Gasperini, però non arrivano buone notizie dall’infermeria. Le ultime novità dal giornalista di Sky Massimiliano Nebuloni. “Provino decisivo per il laterale destro Maehle non andato a buon fine, perciò contro gli azzurri l’ex Genk non ci sarà. Al suo posto pronto Toloi sul lato destro, con Caldara al centro della difesa. In attacco invece il tridente composto da Pessina, Muriel e Zapata. In casa partenopea, mister Gattuso è sempre sotto osservazione, ma rispetto all’andata schiererà qualità a centrocampo Elmas e Zielinski con Bakayoko. In attacco probabile ritorno di Osimhen e Insigne alla ricerca del gol numero 100”.

La Redazione