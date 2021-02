RAI – Gattuso: “De Laurentiis era allo stadio, ma non gli ho parlato”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ai microfoni Rai a fine gara: “Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, molto meglio l’Atalanta, potevamo fare meglio. Nella ripresa abbiamo rimesso in piedi la partita, ma il terzo gol ci ha tagliato le gambe, certo sui gol presi potevamo fare meglio. Osimhen non ha ancora lo scatto di sempre, a tratti non mi è dispiaciuto, ma lui può fare molto di più. Ovvio che per raggiungere la miglior forma, occorre dargli minutaggio. Ho cambiato la posizione di Insigne per dargli la possibilità per farsi vedere di più, ho invece inserito Politano perchè al momento sta fisicamente molto meglio. Dobbiamo migliorare i meccanismi, non sempre ci riusciamo, soprattutto perchè l’entusiasmo va e viene. Sappiamo che lo stiamo dicendo da un po’, sabato ci attende una partita per la quale non occorrono stimoli, ma l’obiettivo è recuperare gente. De Laurentiis era allo staio, ma io non gli ho parlato”