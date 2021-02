Raffaelle Gragnaniello, Assocalciatori: “Gli azzurri facciano fronte comune dinanzi alle polemiche”

Ad ‘Arena Maradona’, Raffaele Gragnaniello, ex portiere del Napoli e membro dell’Assocalciatori:

“Spero che i calciatori del Napoli riescano a isolarsi dalle polemiche degli ultimi giorni. Così da offrire una prestazione di livello, domani a Bergamo contro l’Atalanta. Perché un’eventuale finale di Coppa Italia potrebbe cambiare il volto della stagione del Napoli. Anche io, come tanti, mi sarei aspettato di più dal Napoli. Ma i giudizi vanno espressi alla fine. Rrahmani e Maksimovic? Ci possiamo fidare. Si tratta pur sempre di calciatori di alto profilo. In campo ogni tre giorni? La nostra priorità come Assocalciatori è sempre stata quella di portare avanti i campionati. Per favorire l’indotto economico del calcio. Prima che venissero stilati campionati e coppe, si sono fatti ragionamenti sul rischio infortuni. Diciamo che il sistema calcio sta reggendo alla grande. E’ un risultato straordinario. Viste le difficoltà che stanno vivendo gli altri settori dell’Economia”.

Fonte: Radio Crc