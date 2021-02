PRIMAVERA – Netta sconfitta interna della Lazio, pareggio spettacolare tra Genoa e Juve

Quest’oggi si sono disputate le gare del campionato Primavera 1 e non sono mancate le sorprese. Pesante sconfitta interna per la Lazio che viene nettamente battuta per 2-6 dall’Empoli. Nella giornata di ieri invece il Bologna batte per 3-0 il Milan. Ecco i risultati.

Bologna-Milan 3-0

Spal-Fiorentina 1-0

Atalanta-Sampdoria 3-1

Genoa-Juventus 2-2

Lazio-Empoli 2-6

Torino-Cagliari 1-1

A cura di Alessandro Sacco