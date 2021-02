ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Atalanta-Napoli? Molti i duelli interessanti”

Nel corso della trasmissione di One station Radio, “Un sogno nel cuore”, condotto da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Stasera il Napoli contro l’Atalanta cercherà di sfruttare al meglio le qualità dei suoi giocatori in attacco. Lozano e Osimhen sono rapidi e veloci, perciò possono mettere in difficoltà la difesa dell’Atalanta. Anche l’estro di Insigne che in certe sfide, vedi la doppietta contro la Fiorentina in finale, fu decisivo. Il capitano è in un periodo anche sfortunato, gli manca poco per la famosa quota 100 reti, due pali però gli hanno strozzato la gioia del gol. Sulla difesa mi piace Rrahmni che a Verona aveva fatto intravedere qualità fisiche e anche delle doti tecniche interessanti, perciò potrebbe far bene. Maksimovic? Lui secondo me deve cercare di riprendersi la difesa, non giocare al massimo non gli gioverebbe per il futuro, deve metterci più grinta in fase d’impostazione. Stasera ci saranno duelli interessanti in attacco. Muriel ad esempio spacca in due la gara a partita in corso, perciò può c’è da tenerlo d’occhio, mentre Lozano secondo me è il giocatore che ha fatto i maggiori progressi nel Napoli. Su Osimhen dico che ha ampi margini di crescita, buon inizio, poi il lungo stop e adesso cerca di riprendersi la squadra in avanti. Zapata? Conosce la serie A, è migliorato tanto e quindi sa come fare la differenza. In generale Gasperini ha migliorato molti calciatori, compreso Ilicic che sembrava discontinuo in passato. Stasera bisognerà reggere l’inizio, l’Atalanta partirà forte, se si riesce a tenere allora potrà essere una gara incerta fino alla fine del match”.

La Redazione