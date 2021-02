Mertens resta al centro Move to Cure di Anversa, c’è una data per rivederlo in campo

Mentre stasera il Napoli cercherà di staccare il pass per la finale di Coppa Italia, con il tridente offensivo Lozano, Osimhen e Insigne, Gattuso non ha ricevuto buone notizie da Anversa. Dries Mertens non tornerà in Italia questa settimana. L’attaccante belga è ancora alle prese con le terapie per il dolore alla caviglia al Move to Core di Anversa. Tornerà la prossima settimana in Italia, dove si sottoporrà al classico passaggio del tampone, se superato si conoscerà il suo stato fisico. Dovesse andare per il verso giusto, Mertens potrebbe andare in panchina a Bergamo contro l’Atalanta in campionato e poi giocare uno spezzone per la gara d’andata di Europa League contro il Granada. Come sempre si aspetta e tutta Napoli incrocerà le dita.

Fonte: Roberto Ventre Il Mattino