Meret vuole giocare e l’Inter è a caccia dell’ erede di Handanovic

Le gerarchie in merito “ai pali” in casa Napoli, al momento, sembrano chiare: prima Ospina, poi Meret. E quest’ ultimo ha (giustamente) voglia di giocare. Probabilmente questa sua volontà lo porterà a valutare un futuro lontano da Napoli. Sul portale calciomercato.com si legge: “A 23 anni (24 il mese prossimo) ha capito che non può permettersi un altro anno nell’ombra. Non vuole più accontentarsi delle briciole, il suo futuro sarà in un altro club. Offerte ufficiali non ne sono ancora arrivate, ma tra le squadre che hanno chiesto informazioni c’è l’Inter, a caccia dell’erede di Handanovic“. Al momento i nerazzurri sono occupati in alte questioni finanziarie, ma Meret piace davvero molto e si potrebbe fare un’eccezione. “Il profilo dell’ex portiere dell’under 21 è molto gradito dalle parti di Porta Nuova. Lo sa bene il suo agente, Federico Pastorello, che con i nerazzurri negli ultimi anni ha avuto una corsia preferenziale (Lukaku l’operazione più importante). E potrebbe averla anche la prossima estate”.