LIVE COPPA ITALIA – Atalanta-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. All.: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso

Arbitro: La Penna; Ass1: Longo; Ass2: Baccini; IV: Pasqua; VAR: Irrati; AVAR: Cicconi

19,21 – Attraverso il twitter dell’Atalanta le foto della maglia che indosseranno gli orobici contro il Napoli. Sarà la classica nerazzurra

19,09 – Il Napoli lascia l’albergo e si reca al “Gewiss Stadium”, dove questa sera affronterà i padroni di casa dell’Atalanta per il ritorno di semifinale di Coppa Italia. Nel frattempo a Zingonia i tifosi degli orobici incoraggiano la squadra per la sfida delle ore 20,45 contro gli azzurri

19,06 – Il massaggiatore del Napoli Tommaso Starace posta la foto del “Gewiss Stadium” dove gli azzurri affronteranno l’Atalanta.

Il Napoli stasera si gioca il pass di conquistare la finale di Coppa Italia, dove ci sarà la Juventus. Il twitter di Carlo Alvino aggiorna sul momento della squadra azzurra. “ADL a Bergamo. Il Presidente del Napoli ancora una volta è vicino a Gattuso e alla squadra. Il numero uno del club sarà stasera al Gewiss Stadium per la semifinale di Coppa Italia”.

Questa sera al “Gewiss Stadium” di Bergamo si giocherà il return-match di Coppa Italia tra l’Atalanta e il Napoli. A livello climatico il tempo dovrebbe migliorare nel corso della partita.

Questa sera alle ore 20,45 al “Gewiss Stadium” di Bergamo, i padroni di casa dell’Atalanta affronteranno il Napoli per il return-match di Coppa Italia di semifinale. All’andata la gara è terminata 0-0, sfida davvero equilibrata. In casa orobica assenti per infortunio Sutalo e Hateboer. Per gli azzurri sicure le assenze di Manolas e Mertens per infortunio, per il Covid-19 Koulibaly e Ghoulam. In caso di pareggio a reti inviolate, supplementari ed eventualmente calci di rigore. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione