Lite Ibra/Lukaku: indiscrezioni sulla pena esemplare!

Non si conosce ancora l’orientamento della procura della FIGC in merito alle eventuali punizioni da infliggere ai due giocatori. Le sanzioni potrebbero andare da una semplice squalifica (in questo caso non sarebbe un problema enorme nell’immediato, visto che sia Ibra che Lukaku sono già stati eliminati dalla Coppa Italia), a qualcosa di più grave. Esiste anche l’ipotesi, sempre secondo “La Repubblica“, che un giocatore, o anche entrambi, patteggiano per una possibile sanzione pecuniaria con l’obbligo accessorio di svolgere servizi sociali. Sta circolando inn queste ore l’idea di far svolgere ai due giganti un’attività di promozione del Fair Play nei settori giovanili delle squadre. Libero.it